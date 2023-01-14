台中市知名景點「彩虹眷村」曾聲名大噪，去年因牆面塗鴉遭破壞，引發爭議，市府目前進行建築物加固工程，預計本月底完工，未來將分階段對外開放；因1月16日就是彩虹爺爺黃永阜的百歲生日，台中市長盧秀燕14日特別幫他慶生，氣氛歡樂，黃永阜並許下心願，希望活到120歲，屆時再跟大家一起過生日。

盧秀燕與台中市府文化局長陳佳君、南屯區長林秋萬及多位地方民代，一起為彩虹爺爺唱《生日快樂》歌，盧秀燕並致贈福壽安康金牌與雞精表達祝福。盧秀燕說，彩虹爺爺是台中市的榮譽市民，很開心看到他耳清目明且思慮清晰、生活正常，1月16日是他100歲生日，市府提前幫他過壽。

有50年歷史的彩虹眷村為舊有土角厝，市府文化局去年8月進行加固工程，盧秀燕指出，彩虹眷村早期是居民自行搭建的簡易房舍，因年代久遠，部分建築有傾斜崩塌的危險，基於安全考量，市府進行預防性加固工程，預計1月底將可完工，待驗收合格、確保安全無虞後，即會分階段對外開放。

而針對去年7月，彩虹眷村遭文創業者潑漆破壞，盧秀燕強調，市府已對破壞者提告，彩虹眷村的彩繪塗鴉是黃永阜的心血結晶，也是台中市市產，目前該起毀損案，刑事部分已由台中地檢署偵辦中，民事訴訟則由台中地院審理中，市府期待法院儘速判決，待判決後，將針對遭毀損的畫作進行修復。

彩虹眷村是住民黃永阜閒暇時，將房舍彩繪成富有童趣的塗鴉創作，其繽紛色彩從屋頂延伸至牆面、地板，一度成為台中知名景點，盧秀燕說，黃永阜目前仍持續繪畫，但考量他年事已高，不宜太過操勞，待加固作業完工後，市府將規畫其他營運計畫。