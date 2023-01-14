北投大地酒店「奇岩一號」行政主廚李昭明擁有超過36年的餐飲資歷。（陳俊吉攝）

「湘味剁椒魚頭」是主廚力薦的招牌料理，非常下飯，搭配麵條食用也適合。（北投大地酒店提供）

「麻油雞酒飯」以全酒製作，料豐味美，是飯店年年熱銷的經典菜色。（北投大地酒店提供）

「稻香大地牛」以稻草綑綁美國無骨牛小排滷製，牛肉軟嫩可口，有稻草清香。（北投大地酒店提供）

「稻香大地牛」上桌前，服務人員會協助把稻草繩跟骨頭去除，再幫客人切段。 （北投大地酒店提供）

大地酒店獨創菜色「天府冒鴨鍋」，融合川式冒菜鍋和台式酥炸櫻桃鴨，口感豐富。（陳俊吉攝）

涼菜「川味口水雞」令人驚豔，浸了川味醬汁的涼粉皮和洋蔥絲開胃唰嘴。（北投大地酒店提供）

年關將近，防疫政策逐步鬆綁，春節圍爐宴飲需求強勁，北投大地酒店推出多款常溫外帶年菜，滿足民眾聚餐需求。與北投眾多溫泉酒店主打酒家菜不同，大地酒店反而以川菜為主，是北投首家主打川湘料理的酒店。館內的「奇岩一號」中餐廳是許多懂吃饕客、政商名流宴席的口袋名單，除夕當天餐廳內用已客滿，想要品嚐功夫年菜，業者建議可以外帶，需提早3天預約。

北投大地酒店「奇岩一號」行政主廚李昭明擁有超過36年的餐飲資歷，2016年曾率隊前往荷蘭，參加在當地舉辦的「世界烹飪大賽」，為台灣團隊摘下金牌殊榮。主廚透露外帶常溫年菜匯集了飯店的經典佳餚，像是剁椒魚頭、稻香大地牛，還有酒店獨賣的「天府冒鴨鍋」，每道都是年年熱銷的功夫菜，在家簡易復熱即可享用，省時省力。

「湘味剁椒魚頭」是創店就有的台柱美食，也是主廚力薦最能代表「奇岩一號」的招牌料理。嚴選2.5公斤的鰱魚，自製剁椒醬搭配薑、蒜爆香，火紅的濃稠醬料澆淋在鰱魚頭上，「紅袍」加身，賦予魚肉香麻勁辣多重滋味，非常下飯。堪稱靈魂要角的火紅醬汁，拌麵拌飯也很適合。

年年熱銷的「麻油雞酒飯」料豐味美，過去是熟客必點的隱藏版料理，獲獎後也成為常態菜色。「麻油雞酒飯」上鋪滿了厚實的香菇、以老薑和黑麻油、米酒炒過的雞腿肉、新鮮蓮子、老薑片，酒香與麻油香撲鼻而來，酒香尤其濃郁，本以為會吃到很濃的酒味，炒得Q彈的糯米飯卻吃不到酒味，有酒香卻無酒味，可見主廚廚藝之精湛。李昭明透露「麻油雞酒飯」製作非常費工耗時，完全不加一滴水，真材實料以全酒製作，要把生米炒熟並炒到每粒米都沾附酒香卻無酒味，廚師們常炒到手肘拉傷。不過辛苦是有代價的，這道飯店的熱銷菜色好吃到連藝人蔡康永也讚譽有加。

另一道「稻香大地牛」，其並非川湘料理，卻是李昭明主廚2016年在國際烹飪賽事奪得銀牌的得獎菜式，美國無骨牛小排以稻草緊緊綑綁，再放入特製老滷汁中滷製，牛肉聞得到淡雅的稻草清香，吃起來香嫩可口，非常入味，肉質不乾不柴帶有飽滿膠質，吃完後唇齒留香，是一道兼具顏值和美味的經典佳餚。

「天府冒鴨鍋」融合川式冒菜鍋和台式酥炸櫻桃鴨，是大地酒店的獨創料理。炸到酥香的櫻桃鴨放入四川冒菜鍋中，吸附了紅通通的麻辣湯汁，還沒入口就已聞到又麻又辣的嗆辣香氣，食慾瞬間被勾起。酥炸櫻桃鴨泡在麻辣湯底的創新吃法頗為特別，酥炸鴨肉入口，舌尖匯集了嫩、鹹、香、麻、辣、酥脆多重層次，湯頭帶有炸過的鴨肉香，豐富滋味讓人一試難忘。

大地酒店的「脆皮豬腳」搭配黃金泡菜，金黃色的水果泡菜顏色討喜，酸甜微辣的爽脆口感適度平衡了豬腳的厚重肉感；豬腳皮脆肉嫩，吃起來油脂滑潤不膩口，搭配酸甜有果香的泡菜，滿嘴生香非常美味。

在眾多功夫大菜中，涼菜「川味口水雞」看似平凡，唰嘴美味卻令人驚豔。去骨雞腿肉底下是浸了川味醬汁的涼粉皮和洋蔥絲，涼粉皮的爽滑口感加上酸辣適中的特調醬汁、帶點嗆辣的冰鎮紫洋蔥絲，讓味蕾起了轉場效果，從濃郁的重口味轉到清爽、帶點小家碧玉感的涼菜，味蕾再度被開啟，似乎又可以再嗑一碗飯，頗具開胃效果，是道讓人有記憶點的涼菜。