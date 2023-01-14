新北市三重區1名郭姓女子，去年11月被檢舉用腳踹狗、將狗拎起丟入草叢，動保處及派出所接獲通報後，前往郭女住處訪視，並將犬隻帶回安置檢查，雖然最後確認犬隻沒有受傷，但郭女不當管教，被依動保法列入黑名單，未來不得再飼養犬隻及認養收容處所的動物；另外，動保處又查出該犬隻未完成狂犬病預防注射及絕育，依法分別開罰5萬及3萬元。

去年11月中下旬，有民眾拍到郭女在三重仁義街拉著狗鍊對小狗踹了三腳，小狗在地上翻滾之後，又被她拎起往草叢裡丟，民眾持影片向新北動保處檢舉。動保處接獲通報後，與派出所警方合作，查出郭女身份及住址，前往訪視，並將疑似受虐的犬隻帶回安置檢查。

郭女向動保處坦承確實因一時氣憤，做出踢狗、丟狗的動作，但她辯稱是因為小狗調皮沾到糞便，她用葉子替其清理身體，沒想到清完後小狗又試圖將沾有糞便的葉子吃掉，依氣之下才會伸腳制止，並把狗拋入草叢裡希望能清掉身上的穢物。

儘管郭女指出，自己並非登記飼主，僅會與飼主一同照顧犬隻，犬隻也沒有因其行為而受傷，不過因為郭女有實際管領的事實，依動保法規定可認定為飼主，加上她的行為明確違反動保法規定，因此遭動保處列入禁止飼養名單不得再飼養犬隻以及領養認養收容處所的動物，還須至公立動物收容所參與動保講習3小時。

除此之外，動保處也發現該犬隻未完成狂犬病預防注射及絕育，分別依違反動物傳染病防治條例及動物保護法開罰，各處以3萬與5萬元罰鍰。該犬隻在確認健康狀況無虞後，前已轉讓他人照護，並已完成狂犬病預防注射及絕育，在新飼主家也適應良好。