農曆連假即將到來，今年農曆除夕至大年初三，屬於法定休假日，雇主應依法給假，勞工同意出勤，工資應依法加倍發給，該休假日如適逢勞工例假或休息日，雇主應補假1日。高市勞工局則特別提醒，僱請部分工時的時薪制的工作人員於該段時間上班，依法仍需加倍發給工資，雇主若違法，最高可開罰100萬元。

今年農曆除夕1月21日至24日大年初三，屬於法定休假日，雇主應依法給假，如徵得勞工同意於該日出勤，工資應依法加倍發給，該休假日如適逢勞工例假或休息日，依勞基法施行細則第23條之1規定，雇主應補假1日。高市勞工局表示，但僱請部分工時的時薪制(PT)的工作人員，於農曆除夕至大年初三出勤工作，依法仍需加倍發給工資，依現行基本工資規定，當日若工作8小時，至少需給付2816元，雇主若是違法，最高可開罰100萬元。

勞工局說明，全時的月薪制工作者，依彈性工時調整比照行政機關辦公日曆表，因除夕1月21日及初一1月22日恰逢星期六、日的休息日與例假，因此調整於1月25日及1月26日補假2日，補假日的性質為國定假日；至於勞雇雙方如自行約定於其他日期補假，也屬可行。

另外，1月20日及1月27日為彈性放假，分別於1月7日與2月4日的星期六補行上班，勞工若於該2日出勤，應依休息日出勤的標準計給加班費。至於非依行政機關辦公日曆表出勤的事業單位，如因應行業營運特性，與勞工個別約定將國定假日調移至其他工作日實施放假，於法也是可行，但仍應確實註明放得日期，讓勞工可知道自身休假權益。