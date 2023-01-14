威力彩下周一（16）日開獎，頭獎上看5.1億，許多民眾都想試試手氣，盼望能早日實現財富自由，小孟老師在臉書上分享4星座，金牛座、雙子座、巨蟹座、牡羊座易中大獎，可帶著各自的開運物品，並在下午13：00至晚間19：30財運最旺的時刻，前往彩券行進行下注，就有機會把大獎抱回家。
▍第四名：金牛座
金牛座運勢超旺，如想投資，周一可外出購買彩券，若穿著黑色衣服得獎率會很高。
▍第三名：雙子座
雙子座正、偏財運超旺，這個期間易中大獎，如家中有白水晶，或有白石頭，可攜帶前往彩券行，說不定可以扭轉乾坤。
▍第二名：巨蟹座
巨蟹座周一運勢超旺，若想購買威力彩，可買麻薯到土地公廟拜拜，拜完後食用，接著再去彩券行進行下注，中大獎的機率將會大幅提升。
▍第一名：牡羊座
木星一直滯留在牡羊座，能給他們帶來超旺財運，若可以建議找人一起投資或包牌，就能獲得強大財運。
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