國道4號豐潭段通車運動嘉年華今登場，前總統馬英九等共襄盛舉，來自全國各地近8000名跑友，一起以勇腳開箱。（立委江啟臣服務處提供）

國道4號豐潭段通車運動嘉年華今登場，前總統馬英九等共襄盛舉，來自全國各地近8000名跑友，一起以勇腳開箱。（立委江啟臣服務處提供）

國道4號豐潭段通車運動嘉年華今登場，前總統馬英九等共襄盛舉，來自全國各地近8000名跑友，一起以勇腳開箱。（立委江啟臣服務處提供）

國道4號豐潭段通車運動嘉年華今登場，前總統馬英九等共襄盛舉，來自全國各地近8000名跑友，一起以勇腳開箱。（立委江啟臣服務處提供）

「國道4號豐原潭子段」全線將於16日通車，立委江啟臣邀集台中市府運動局等單位，14日舉辦「2023國道四號豐原潭子段通車運動嘉年華」，並邀請前總統馬英九等共襄盛舉，來自全國各地近8000名跑友，一起以勇腳開箱，用慢跑活動迎向大台中交通發展新紀元。

為了迎接國4豐潭段完工通車，立委江啟臣邀集台中市府運動局、台灣新世代關懷協會、台中市豐原慢跑協會等單位，於今日舉辦「2023國道四號豐原潭子段通車運動嘉年華」，並邀請前總統馬英九與藝人李易共襄盛舉，目前全國男子半程馬拉松的紀錄保持人，號稱「黑色閃電」的蔣介文也報名參賽。

路跑活動發起人、立委江啟臣指出，「國道4號豐原潭子段工程」是他擔任立委任內最主要推動的其中一項建設，從豐潭段規畫、設計、經費爭取到興建，一路以來舉辦過近百場的會勘與協調會，如今工程進度已達成階段性目標，預計16日開放通車，未來可望紓解北台中的車流，由山城連結市區將節省超過20分鐘的路程，讓台中的路網發展更加完善。

現場除了滿場的跑者外，不只有小小跑者，連頑皮豹都來參賽，甚至豐原的信仰中心「豐原媽祖」也上賽道體驗，歡慶地方盛事。

江啟臣表示，「2023國道4號豐原潭子段通車運動嘉年華」活動一開放報名，6000名額就快速秒殺，加上團體報名與貴賓、贊助商，共吸引超過8000人參與賽事。無論是全程組(21K)、挑戰組(12K)、休閒組(6K)都有許多跑者參加，他個人報名12km挑戰組，服務團隊也全員報名，甚至連前總統馬英九，以及他的好兄弟李易都特別南下參加，一起用雙腳開箱國道4號。