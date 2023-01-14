苗栗縣長鍾東錦從4年前當選縣議長後，就開始捐出縣議員一年的薪水，並湊足1百萬元，當做南庄、三灣及頭份等3個鄉鎮市國中小學學生獎學金，總額多達200人，今年邁入第5年發放獎學金，14日在鍾東錦的母校頭份興華高中舉行，200名學生在學校校長、家長的陪同下由新縣長手上接過獎學金，意義非凡。

苗栗縣長鍾東錦出身礦工家庭，幼時曾獲獎學金資助，決定回饋鄉親子弟。（謝明俊攝）

苗栗縣長鍾東錦伉儷14日發送獎學金。（謝明俊攝）

14日的發放獎學金儀式，是鍾東錦當選縣長後首次發放，他表示因個人能力仍然有限，所以今年發放獎學金範圍，仍維持在南庄、三灣及頭份等3個鄉鎮市，目前除了竹南、後龍、造橋等3個鄉鎮有陳清波文教基金會資助的獎學金外，鍾東錦並期盼善心企業一同將餅做大，明年能夠擴大規模，對三義、卓蘭、大湖、泰安、通苑等地區的學子，都能有機會受惠，未來甚至擴及全縣都能發放，協助小朋友們好好向學，他並期勉學生當有一天有能力時，再回來回饋後輩學弟妹，讓助學義舉代代相傳。

苗栗縣長鍾東錦伉儷14日發送獎學金，腦麻學生收到獎學金高興不已。（謝明俊攝）

鍾東錦出身南庄礦工家庭，小時候家境相當困苦，經常遭受挨餓受凍，他在國中時期曾獲得獎學金資助，非常感念這項善舉，因此，當鍾東錦在4年前當選縣議長後，決定將自己縣議員的薪水全部捐出，並湊足不足數至1百萬元，全數用來發放給南庄、三灣、及頭份等3個鄉鎮市的國中小學生，每次總額200人。

苗栗縣長鍾東錦伉儷14日發送獎學金給南庄鄉蓬萊國小學生。（謝明俊攝）

鍾東錦並選擇在歲末年終前夕發放，對於弱勢貧困家庭，每人5千元的獎學金對家庭可能會產生相當大的助益，14日的發送獎學金儀式中，夫人陳美琦陪同發送，200人受獎學生中還包括2名行動不便學生，由父親推著輪椅來到現場，其中一名罹患腦麻的三灣國小卓姓學生，從鍾東錦手上接下獎學金，高興得不能自己，奮力要從輪椅上爬起感謝縣長，溫馨畫面讓人看了心頭溫暖不已。