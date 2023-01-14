邁入第12年的新化年貨大街昨天登場，首日即已吸引1萬人湧入，今天下午舉行開幕典禮，台南市長黃偉哲到場發送50元購物金、吸引大排長龍的民眾等著領取，場面熱烈。黃偉哲說，停辦2年的新化年貨大街今年復辦，千呼萬喚始出來，他走一圈下來、發現很多外縣市來的民眾，顯見台南新化年貨大街極富特色，歡迎全國各地民眾來買年貨，還有機會抽房子。
黃偉哲表示，今年新化年貨大街有推出抽獎活動，台南購物節也有抽房子等大禮，歡迎民眾前來台南消費、觀光，帶動買氣，而觀光的同時也須戴好口罩，保護自己，尤其春節期間，南來北往的人很多，希望市民朋友做好防疫措施，避免疫情再起。
今天開幕現場也安排黃偉哲當場抽出「黃金有錢兔」幸運兒，由南投來台南旅行的民眾獲得。經發局指出，新化年貨大街第一天即已吸引1萬人，今天上半天預估超過2萬人，人潮踴躍，不少攤商也說，客人絡繹不絕，生意比預期好。
經發局表示，2020年新化年貨大街活動期間締造近20萬人潮及2500萬元商機，以這兩天的熱絡買氣來看，不論人潮或商機，都有望突破以往紀錄。
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