中職樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」成員倪暄（林倪亘），外型甜美、身材火辣，在樂天女孩中相當有人氣，昔日更被譽為「最美啦啦隊員」，不久前卻遭前男友爆料交往期間劈腿球員陳晨威，發聲明駁斥後形象卻已大傷；倪暄在感情問題沒處理好的情況下，被不少網友猜測可能無法繼續當啦啦隊員，而樂天女孩官方今（14日）無預警公告，倪暄今年合約屆滿離隊，再度掀起熱議。

樂天女孩（Rakuten Girls）官方臉書今日下午宣布，倪暄在今年合約屆滿後正式離開團隊，他們很感謝她為啦啦隊的付出，在過去曾擔任隊長時盡心盡力，11年啦啦隊員生涯敬業樂群，「祝福倪暄，期待倪暄未來會有更好的發展」。

倪暄卸下啦啦隊員身份的消息曝光後，湧入大票網友留言表態不捨心情，「希望倪暄有機會回來球場看看大家」、「她會在演藝圈發光發熱的」、「謝謝倪暄給我這幾年美好的回憶」；雖然球團方稱倪暄因合約滿離隊，但有不少粉絲認為和劈腿風波有關，也紛紛替她抱不平，「球團這次的處理方式真的不行，男女不平等」、「球員又沒不能跟啦啦隊交往的條款」。

不久前倪暄遭前男友爆料劈腿偷吃樂天桃猿球員陳晨威，儘管陳晨威和倪暄兩人都否認且表示是不實指控，但仍引起外界熱議，她更一度在IG怒斥前男友行為過分，質疑對方早就策劃好一切，也被網友認為她情緒看起來已瀕臨崩潰。