新竹市長高虹安14日到內天后宮參加慈善贈米活動，她感謝內天后宮貢獻新竹市文化傳承及社會公益，將善心轉化成實際行動力量，為社會挹注溫暖能量，現場發放公益慈善救濟白米近5000斤，共捐贈7個單位，約150戶低收入戶受惠，高虹安也向現場志工、排隊等候領米的民眾拜早年。

新竹內天后宮原建於清乾隆13年，距今已經有270多年歷史，與乾隆年間興建的長和宮、城隍廟皆為當時竹塹地區重要的信仰中心，1946年改建於現址，主祀天上聖母，另也奉祀文昌帝君與武財神爺神像，一者掌管人世功名、一者專司賜財納福，為現代人所求的主要兩大願望。

市府民政處指出，今年捐贈給伯大尼老人院、台灣省私立香園紀念教養院、珍珠社會福利服務協會、新苗教養院、新竹仁愛兒童之家、大鵬里里長辦公室、北埔弱勢團體共7處及低收入戶約150戶等，將近5000斤白米，讓愛心資源能妥善應用，提供給在社會邊緣、角落需要援助的民眾。

高虹安說，看見內天后宮董事長林振森慈善公益精神，讓大家願意協助幫忙社會上需要的族群，形成新竹市正面且善良的循環，今親自來參與慈善贈米，一同響應做慈善公益，也反思如何在政府端讓社會福利政策更加完善。

高虹安也說，已與社會處盤點研議，針對弱勢家庭、低收入戶、獨居長者的社會福利政策細節，希望將錢用在刀口上、把大家照顧好，才是所謂社會福利的精神。

「捐贈不是有錢人的專利，而是有心人的參與，」內天后宮董事長林振森感謝高虹安參與慈善贈米活動，相信在市長加持下，內天后宮的香火一定會更加鼎盛，希望讓社會大眾感受到媽祖的溫暖，也希望拋磚引玉，吸引更多人加入做愛心的行列。