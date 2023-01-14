近期外界開始注意到公司法第185條其實有許多爭議，對此議題，當代法律雜誌、台灣上市櫃公司協會等單位舉辦論公司法第185條「主要部分之營業或財產讓與認定」研討會，吸引專家學者、法界及產業界人士參與。

台北大學法律學系教授兼系主任郭大維表示，公司法第185條第1項第2款「主要部分之營業或財產讓與」的主要部分是不確定法律概念，實務上，大多採公司所營事業不能成就說。有學者認為，此說解釋過為嚴格，恐限縮股東會介入空間；若解釋過寬，原本屬公司日常業務範圍之事項，均須經股東會表決，將侵蝕董事會的職權。

至於質與量分析則較有彈性，法院得依不同情形進行調整，但郭大維指出，此說具不確定性，交易相對人將更難認知何時其與公司所交易的財產，對公司有重大影響，而須經股東會特別決議，將會影響交易安全，因此個案進行訴訟時，可能因法院心證不一，而有不同的認定。

建業法律事務所所長王晨桓則表示，目前實務上對於「主要部分」如何認定，未有一致的見解，建議以會計觀點，讓該條判斷標準能更具體化。

大尹法律事務所律師蔡宜芬認為，以會計處理的角度出發，可以幫助法院作客觀判斷。她表示，是否具重大影響力或控制力所適用的會計公報不一樣，相關會計科目、財務報表表達的意涵也不相同，以股權投資為例，若此項目被放在業外收支，可視為與本業無關。

中原大學財經法律學系助理教授蔡鐘慶說，「主要部分」認定應視各公司營業及經營性質而有不同，目前尚無法概括性釋明，實務上仍有待於法院認定；此外，他認為面對這些議題時，應思考董事會與股東會的權責、公司治理及商業判斷法則引進的可行性。