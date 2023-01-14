全國教師會解析指出，今年學測國文綜合科題目結合時事、融入跨領域知識、選材具創新度，但整體中間偏難，課外題材過多。

全教會教師群解析學測國綜試題。（全教會提供／林志成台北傳真）

在時事題方面，第15至17題提到清末台灣攻守情勢分析；跨領域知識題，第8-9題為自然保育概念、第10-12題為天文學知識、第23-25題為檳榔的生物知識；至於創新題，第35題為雜劇的選材與題目設計、第37題運用創意技能金字塔圖示，皆需具有高度分析能力，具挑戰性。

全教會說，混合題型配分約為22分，除了單選題占4分（第34、36題）外，也包括圖示、問答(第33、35、37題)共18分。手寫題占分比例高且整體題型設計偏難，預估學生得分下降。

全國高級中等學校教育產業工會則說，國文科試題有新意，蘇東坡吃檳榔、土星合木星的天文學、《獅子王》劇本構思的創意皆入題。這次國文科命題課，程內容下降，取而代之的是作者相關篇的延伸閱讀，對認真閱讀教材的學生是友善的。另外還首次出現元代韻文。總字數與去年相當，選擇題共35題，閱讀理解27題，占比接近8成。

全中教說，10-12題組屬天文議題，此類型於108年學測第11-12題組陳樹菊小行星命名出現過。但今年題組較為複雜，附圖容易讓考生閱讀前產生防衛機制，加以文章的敘述較為複雜，12題並援引古文印證答題，對於學生而言較有難度，但亦由此可見國文與自然科學與社會科學的關係更為緊密。另，15-17題組，洪繻籌海議屬軍事國防，亦扣合現今國防議題。