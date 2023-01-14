台中市議長張清照服務處邀請書法家寫春聯致贈鄉親。（議長張清照服務處提供）

台中市議長服務處邀請書法家寫春聯致贈鄉親，議長張清照也開筆寫下「兔」字。（議長張清照服務處提供）

農曆春節將屆，家戶都會「貼春聯」增添喜氣，台中市議長張清照服務處邀請書法家寫春聯致贈鄉親，10位書法老師14日一字排開揮毫，以接力方式書寫「癸卯迎新春兔年賀吉祥」，張清照也開筆寫下「兔」字，祝福大家兔年「鴻兔大展」、「兔飛猛進」。

書法家揮毫贈春聯活動9點半才開始，但有人8點多就到場搶頭香，也有年輕夫妻抱小孩來索取，有人則是父母交待來排隊，陳先生則說，書法老師寫的春聯比印刷的好看，也更持久。

張清照身兼清水生活美學協會理事長，致力推廣美學、民俗與藝文活動，保存傳統文化；除了舉辦揮毫寫春聯發揚書法文化，也有教導眷村美食、古早味年菜教作等，豐富地方文化。

張清照說，家戶在農曆過年貼春聯是傳統習俗，發展至今上千年，早年用來避邪驅鬼，如今有招福吉祥之意。這次參與揮毫的書法老師有周慶芳、楊隆明、卓彩雲、施嬉滿、鍾機良、王秀葉、陳美娥、楊美華、施德昌、林迺昂10位，大家採取接力方式，「癸卯迎新春兔年賀吉祥」一人寫一字，相當特別。