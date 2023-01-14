第五河川局整治流經古坑、斗南的大湖口溪，並營造親水、休憩空間，斥資11.8億元，去年底完成11項工程，比預定時程早2年。水利署長賴建信表示，整治過程中盡量保留原有自然空間，降低鄰近物種棲地破壞，以達到人、水共生及共榮。

2017年6月間雲林發生超大豪雨，尚未完成治理的大湖口溪、石牛溪多處河段溢堤，造成淹水災害。蔡英文總統指示治理經費應一次到位，再分期推動工程，行政院一次核定工程費7.8億元、用地費4億元。

大湖口溪治理工程先打開瓶頸點，河道下層以抗水流沖刷的坡面工法施工，上層坡和堤後則綠化植生，栽植喬木、灌木、竹類3萬8000株。（周麗蘭攝）

水利署第五河川局先疏浚河道打開瓶頸，同步推動用地取得、辦理7.7公里堤防護岸工程，原預定於2024年底完成，水利署比照員山子分洪施工模式趕辦，去年底提早完成，提前2年達成計畫目標。

第五河川局14日在大湖口溪斗南南勢橋段舉行竣工典禮，水利署長賴建信表示，本工程河道下層以抗水流沖刷的坡面工法施工，上層坡和堤後則綠化植生，栽植喬木、灌木、竹類3萬8000株。

賴建信說，整治工程大湖口溪河堤與地景融合，並營造休憩運動空間，優化河岸景觀，完工後不只防洪設施改善淹水問題，鄉親也可休憩運動，期待幾年後能成為舒適、優美的水岸空間。