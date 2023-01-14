法國知名學者托德（Emmanuel Todd）在接受該國《費加洛報》（Le Figaro）採訪時談到，烏俄戰爭攸關美國的未來，一旦友好的歐洲經濟體變得疲憊不堪，屆時美國將面臨失去對世界金融控制的風險，戰爭轉向消耗戰，更是在比拼天然資源和工業能量，此外，西方媒體常傳俄羅斯被孤立，現實卻很骨感，多達75%的國家並不追隨西方的論調。

據俄羅斯《塔斯社》（TASS）13日報導，托德回顧了芝加哥大學的米爾斯海默（John Mearsheimer）教授所提供的一份分析，米爾斯海默認為，對於俄羅斯來說，烏俄戰爭是攸關俄國「存亡」的事情，而對美國來說，這只是其他國家之間的另一場遊戲，誰的勝利或失敗對美國來說並不重要。

但這種分析是不夠的。托德認為，美國總統拜登現在必須要抓緊時間。美國是脆弱的，而俄羅斯經濟的抵抗力正在把美帝國主義體系推向深淵。托德說：「沒有人預料到俄羅斯經濟能夠抵御北約的”經濟力量”。」

他確信，美國正處於長期衰退階段，在其世界影響力逐漸走弱的背景下，它決定在其二戰後獲得的「保護國」——歐洲和日本，施加更大的影響力。這位專家指出，在這種背景下，歐洲經濟的崩潰對美國本身來說充滿了巨大的風險。

「如果俄羅斯經濟對制裁進行長期抵抗，並設法使歐洲經濟失血，並在中國的支持下設法生存，美國對世界的貨幣控制將崩潰，隨之而來的，將會是美國為其巨大的貿易赤字，提供資金的能力幾乎為零。這場戰爭已經成為美國存亡問題。它不能在俄羅斯之前退出衝突。他們不能放手。」

托德說：「這解釋了為什麼我們現在處於一場無休止的戰爭中，處於一場必然導致一方或另一方崩潰的對峙中。」

這位專家說，烏俄戰爭「導致了實體經濟，可以衡量國家的實際財富和它們的生產能力。」他特別指出，在2014年西方首次對俄羅斯實施重大制裁後，俄羅斯的小麥產量增加了2倍，以及俄羅斯在建設核電站方面的領先地位，不僅在國內，而且在國外。

衝突的結果「將取決於這2方系統，他們生產武器的能力，」托德認為。戰爭趨勢走向消耗戰，降低了美國其先進軍事技術的影響力。消耗戰將技術人員、原物料、天然資源和工業潛力的可用性推到了舞台上。

在這一點上，西方主導的全球化（Globalization）開始產生問題：「我們已經把這麼多工業“從我們的領土“外移了出去，我們現在不知道我們的軍工廠是否能夠保持理想的生產速度，」

除了天然資源和工業資源之外，這位專家還指出了人力資源和教育的巨大作用。他指出，美國在人口方面比俄羅斯有2倍多的優勢，但他建議讀者記住，在美國只有7%的學生掌握工程專業，而在俄羅斯有大約25%的學生，這最終使得俄羅斯更具競爭優勢。「美國正在用外國學生，主要是印度人，甚至在更大程度上是中國人，來填補這一空白。不過這種替代人力資源並不可靠，而且已經在減少了，」

托德還敦促不要忘記「意識形態和文化力量的平衡」。他回顧說，在蘇聯時代，共產主義意識形態被當作軟實力來使用，在中國贏得了一些正面效果，在印度和歐洲也有部分讚譽。然而，對於穆斯林世界來說，由於蘇聯官方無神論，這種意識形態並不具有吸引力，」托德還認為，俄羅斯今天再次將自己定位為一個大國，不僅是反殖民主義，而且是父系和與傳統習俗有關的保守主義，可以吸引更大的支持。

「西方報紙悲哀地搞笑，他們一直在說：「俄羅斯被孤立了。俄羅斯被孤立了。」「但當你看一看聯合國的投票情況，就會發現世界上75%的人不追隨西方，在這種時刻，西方顯得非常渺小，」

托德說：「目前的衝突，我們的媒體傾向於描述為政治價值的衝突，在更深層次上是人類價值的衝突。正是這種認識和深度的缺乏，使對抗變得危險。」

「現實是，第3次世界大戰已經開始了。很明顯，這場衝突最初是一場有限的領土戰爭（烏俄戰爭），現在已經演變成以整個西方國家為一方，中國、俄羅斯為另一方的全球經濟對抗，已經成為一場世界大戰，」不過，他推測，考慮到目前的經濟和人口因素，預計敵對行動應在5年內結束。

他認為，通過向烏克蘭提供軍事裝備，歐洲國家以這樣或那樣的方式「參與殺害俄羅斯人」，儘管他們並沒有將自己置於危險之中。「歐洲人主要關注的是經濟。我們可以通過通貨膨脹和各種商品短缺，實質感受到戰爭的影響 ，」這位專家強調。

他說，俄羅斯在參與「與西方」的經濟戰爭的同時，也在部分地恢復軍事經濟，但同時它也在盡力照顧人民。

「這就是繼從哈爾科夫、基輔地區和從赫爾松撤軍的目的。我們正在計算烏克蘭人佔領的平方公里，而俄羅斯人則在等待歐洲經濟體的衰落。我們是他們的主要前線。」