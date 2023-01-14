縣長楊文科「五支箭」之一的高效能焚化爐BOO案，通過環評審查時，地方民眾組成的自救會不服提起公民訴訟，台北高等行政法院去年底宣判，新竹縣政府勝訴。縣長楊文科要求環保局督促廠商，務必使焚化爐在2024年完工。

新竹縣沒有焚化爐，每天250噸的民生垃圾，都要仰賴新竹市等地焚化爐處理，遇到焚化爐歲修，垃圾即堆積如山，縣長楊文科上任即提出促進民間參與高效能垃圾熱處理設施投資BOO案，期解決新竹縣垃圾處理問題。

環保局表示，焚化爐BOO案在2020年8月完成簽約，2021年1月核定通過環境差異分析報告，廠商同年8月6日申報開工後，取得行政大樓建造執照及主廠房建造執照。

廠商依環保局2020年12月公告修正原環評審查結論，按計畫興建，反對焚化爐BOO案的自救會不服提起公民訴訟，去年12月29日經北高行判決敗訴。

北高行認為，被告新竹縣政府2020年公告審查系爭環差報告及核發開發許可而實施開發行為，於法並無不合，原告訴請被告作成命其停止實施開發行為的行政處分，為無理由，應予駁回。

環保局表示，廠商2020年9月送件以來，由各專業領域組成委員會歷經2次委員會，針對開發行為對環境影響的各種樣態充分討論與審查，廠商並承諾以較現有法規更嚴格的排放標準，執行汙染防治工作。

環保局同時以「促參履約管理計畫」投入920萬元，監督廠商依據投資契約及計畫書辦理各項工作，並參考鄰近縣市的回饋辦法，在正式營運前訂定完成回饋金條例，給當地民眾實質上的幫助。

環保局強調，高效能熱處理技術有別於傳統焚化爐，處理垃圾過程能有效將廢棄物轉換為能源外，還能減低處理垃圾過程汙染物排放問題，已持續監督廠商完成建置，期2024年興建完成。

焚化爐BOO案基地在竹北市拔子窟地區，緊鄰台61線鳳鼻隧道南下出口，面積2.7公頃，目前焚化爐主體建物大致完成，2024年營運後每日可處理500公噸垃圾，廠商承諾底渣會依相關法令妥善處理，落實回饋鄉親。