中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今天說，有關美國發布「BNT次世代雙價疫苗」安全警訊，目前台灣僅提供莫德納次世代雙價疫苗，青少年及幼童所接種為BNT單價疫苗，安全無虞。

王必勝稍早在臉書（Facebook）發文指出，美國政府發布「BNT次世代雙價疫苗」安全警訊，並表示會進一步釐清相關狀況。「莫德納次世代雙價疫苗」沒有相關警訊。

發文中強調，國內目前僅提供「莫德納次世代雙價疫苗」供民眾接種，且國內安全監測都正常，請民眾放心踴躍接種，加強保護力。

王必勝下午接受媒體聯訪表示，美國公布警訊為預警系統，發現異常就進一步調查，確認是否真的有這樣的問題，莫德納部分沒有相關警訊，公告中都寫得很清楚。

擔心民眾看到新聞誤解，王必勝說，所以他才特別強調現在台灣使用的莫德納沒有相關警訊，請大家安心接種。

王必勝並強調，提供青少年和幼童接種者為BNT單價疫苗，「沒有異常狀況」，且警訊是針對65歲以上長者，恐增加缺血性腦中風的相關可能性，家長不用太擔心。

至於警訊是否影響後續採購疫苗評估，王必勝說，現在為初步警訊，只是監測系統監測到一個狀況，且美國仍建議可施打，後續若經證實有問題，就會取消購買計劃，否則將往考慮購買的方向進行，會密切觀察這件事情發展。

王必勝表示，下週將會召開專家會議，討論雙價疫苗政策，其中也包括品牌等，另外就是BNT原廠表達來訪意願，預計農曆春節後碰面