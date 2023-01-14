新竹市長高虹安上任後，陸續舉辦教育座談會，繼先前與各校校長座談後，14日於育賢國中舉辦家長會長座談，高虹安說，此次座談集結全新竹市各校家長會長，包含學區劃分、教師待遇等，彙整超過50件提案討論，盼創造師生、家長和市府共同努力的正向循環。

這是高虹安上任後舉辦的第3場教育座談會，邀請公私立幼兒園、國小及高中共55位家長會長參與，針對正式教師比例偏低、降低代理教師流動率、性平及霸凌校園事件處理、提高營養午餐費用、完善學生輔導相關資源等共50案提案進行交流。

高虹安說，從上任第1天開始，積極舉辦教育座談會，在選舉期間，收到家長、教師和校長許多改善新竹市教育的意見，上次舉辦校長座談會，這次則是集結全新竹市各校家長會長進行座談，在教育處同仁努力下，也彙整超過50件提案要來討論。

高虹安說，新竹市的家長對於教育議題，非常有想法，家長們也會做很多功課，無論是跟各縣市比較、政府政策預算等，都很有研究，甚至也會提出未來教育不同方向，家長們也對竹市教師待遇和缺額問題，十分擔憂。

高虹安提到，她曾遇過1位竹市爸爸說自己的小孩，換過6個不同的老師，這對孩子們適應教學上會有很大困難。此外，提案中也包括近期非常有機會落實的「安心交通車」政策，高虹安說，昨天看到這些提案，感受到教育處同仁的熱忱，用心面對家長提出的問題。

她也相信，未來新竹市能創造學生、家長、市府都能一起為教育努力的正向循環，盼透過開放收集大家意見，回饋給市府政策施政上，未來在政策執行上也能更符合現況需求，共同朝「新竹好學」願景邁進。

現場與會家長會長代表也提出各項議題，如改善校園周邊壅塞交通、增設校舍校地、解決學生數爆量、學區劃分調整等，讓孩子能夠輕鬆上學、就近入學，也希望市府重視孩子營養與健康，審視營養午餐及學校運動場，讓孩童健康不打折。

此外，家長們也提到穩定的師資、降低幼教特教師生比、教育設備改善經費資源分配、擴大通學步道範圍、增設學生專車、校園安全及暢通霸凌申訴管道等，盼孩子能夠在穩定的環境安心學習，並建議市府成立交通導護傷殘基金，加強交通導護老師與志工執勤時段的意外保險。

市府教育處指出，透過本次座談交流，更了解家長的期盼與孩童的需求，並從中進行規畫與改善，也讓家長更了解後續解決方案，同心攜手合作成就優質教育。