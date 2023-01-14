過年前大掃除周，民生用水量偏多，台南市3大水庫水位持續下探，曾文、烏山頭水庫14日為止的蓄水率僅約3成1，南化水庫降至7成2，水利署南區水資源局14日趁冷鋒面抵達前，發動今年第3度人工增雨，前2次統計進水量21.3萬噸，目前仍維持夜間減壓供水，水情燈號為全台最糟的黃燈。

氣象局提及近日將有一波冷氣團南下，南水局14日趁著北部零星雲系已先抵達，發動今年第3次的人工增雨，前2次造雨分別在元旦與2日共兩天，共降下10.8毫米雨量，進水量為23.1萬噸。 南水局表示，理論上10毫米的雨可帶來480萬噸的水，但集水區長期未下雨造成土壤乾鬆，降雨滲入土壤後被吸收，不一定能全部流入水庫。

根據南水局統計至14日為止，曾文、烏山頭2座水庫合計蓄水量1.82億噸，蓄水率30.98％，水位歷年同期第8低，南化水庫蓄水量6440萬噸，蓄水率72.1％，水為歷年同期第7低。

南水局人員依據氣象局預報，14日在水庫大壩與甲仙攔河堰同步施放「焰劑」（人工增雨），期望增加集水區降雨量，並挹注曾文水庫蓄水量，提升旗山溪的川流量，為台南與高雄爭取多一點水資源，但至下午4時為止並未降雨。

台南市1期稻作已宣布休耕，預計可省下平均約1.7億噸的灌溉用水。但近日正值農曆過年前的清潔周，民生用水偏多，台南市水情燈號為黃燈，是全台今年最先實施夜間減壓供水的縣市。

南水局表示，台南地區主要供水來源為湖庫水，將依目前蓄存量與未來的用水量評估，做出必要的措施。