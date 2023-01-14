農曆春節將至加上國境解封，桃園機場14日旅客運量超過7萬人次，創下邊境解封後的新高；雖然相較疫情前每日入出境旅客動輒超過10餘萬人次有段距離，但是機場員工對於旅客逐漸回流相當有感。

機場公司表示，14日出入境旅客預報共72316人次，是邊境解封後人數最多的一日，其中第一航廈自上午6時起連續5小時均超過1千人次，前兩個小時2283人，後3個小時5072人，總計7355人，總計6至11時兩航廈出境佔全日出境總人數47.6％。由於入出境旅客人數增加，機場公司已協調航警局加派人力加強安檢作業，並協助事先調整行李轉盤、報到櫃檯及保全人力配置，讓航警將人力資源集中在安檢作業。

此外，機場公司也呼籲出境旅客在安檢線前排隊時，先將筆電、平板及行動電源等3C產品取出，並倒空隨身水壺，同時脫掉外套、帽子及皮帶準備受檢，這樣就可以大幅加快安檢速度，減少旅客的不便。