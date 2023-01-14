中共官方今公布中央人民政府駐香港維護國家安全公署署長鄭雁雄接替駱惠寧，擔任香港中聯辦主任。大陸全國港澳研究會顧問劉兆佳指出，駱惠寧到任前已經過了正常退休年齡，到港時有「臨危受命」的意味，現在暴亂平息後，也可以說是功成身退，加上香港已經處於由亂及治的階段，並邁向由治及興，中聯辦此時出現人事變動不足為奇。

劉兆佳又引述，國務院港澳辦主任夏寶龍昨日稱，近月釋法正反映特區政府及社會，仍未了解香港國安委的權力及職責，而中聯辦主任是香港國安委顧問，鄭雁雄上任後將能讓該委員會，更好行使其維護國家安全的職權，讓香港更能主動地自行處理好有關維護國家安全的工作。

他續稱，正如夏寶龍所言，在美西方不斷打壓下，國家安全形勢愈趨嚴峻，中央和香港有必要提高警惕、加強合作來作出應對，而在新的政治形勢下，鄭雁雄在維護國家安全上的經驗，有利於促進香港特區政府和社會各界，更好的保證《香港國安法》的落實、維護好國家安全、保障好香港社會穩定和提升香港各界對國家安全的意識和責任感。

劉兆佳又指，鄭雁雄通曉廣東話，更有利於他與各方面的溝通接觸，並相信鄭這幾年在國安公署工作，對香港事務熟悉，應該是接任中聯辦主任的合適人選。他強調，無論如何，北京中央對香港的新政策已經制定並已經逐步實施，誰當中聯辦主任都要執行中央對港政策，確保香港繁榮穩定和加快融入國家發展大局。