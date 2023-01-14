今年創新加入多媒體互動裝置「運轉牡丹」，民眾只要掃描Qrcode，就可獲得可愛兔年籤。（光癮嗜艷新媒體藝術提供／張芷瑜台北傳真）

2米高「葵卯兔」主題花卉雕塑。（張芷瑜攝）

賞花迎兔年，日本松江大根島牡丹花展今起在建國假日花市登場，將展出至21日，現場除了有日本200盆大根島牡丹花，也創新設置互動裝置「運轉牡丹」，讓民眾開心拍照，北市產發局表示，除了舉辦花展，建國假日花市春節也延長營業時間，14日起至21日止都開市，連續8天讓民眾買好買滿。

日本松江大根島牡丹花展已邁入第18年，此次展出日本200盆大根島牡丹花，也以影音介紹松江市、米子市及境港市，讓大家不用出國就能賞花，在日本深受歡迎的吉祥物「島根貓」也於開幕時與民眾相見歡，現場還發抽獎券，讓幸運民眾有機會抱回蘭花或牡丹花。

除了展示日本牡丹花及春節應景花卉外，也配合今年生肖值星官「兔」，由花藝師陳錦文以萬朵國產花卉，製作2米高「葵卯兔」主題花卉雕塑，祝福大家兔來運轉，今年更創新加入多媒體互動裝置「運轉牡丹」，民眾只要掃描Qrcode，就可獲得可愛兔年籤。

產業局提醒，春節期間，建國假日花市自1月14日至1月21日止，連續營業8天，14日到20日每日自早上9時，營業至晚間8時，1月21日除夕當日則營業至晚上6時止，此外，1月14、15日下午1時到4時，在第三特展區也邀請多位書法大師現場揮毫送春聯活動，數量有限，送完為止。

產發局表示，喜歡親自布置花藝的民眾，第三特展區從14日到20日，還有年節花禮手作DIY體驗活動，繳交800元材料費，即可隨到隨做，第六特展區則邀知名花藝師陳定帆及陳寶春開設講座，教民眾錢兔似錦花藝設計、兔來運轉蘭花盆栽組合設計，歡迎大家來體驗。