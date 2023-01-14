學業一把罩，公民教育更重要。歲末年終，新北市私立竹林中學特別舉辦愛心義賣及募款活動，並於昨日前往南勢角地區頗有名氣的愛心商家「阿興滷肉飯」與華山基金會致贈義賣及募款所得，贊助「愛心待用餐」的運作及幫助獨居老人，除了為幫助弱勢盡一點心力外，更希望能和社會中願意付出愛心的朋友們共襄盛舉。

竹林中學盧志雄校長昨(13日)與學務處陳宏明主任、學生班聯會主席張妤宣、愛心社社長葉姿吟、副社長郭姵穎分別將捐款送出。「阿興滷肉飯」陳老闆對竹林師生們的愛心表達崇敬之意，他認為自己只是盡一份微薄之力，竹林在教育上所能發揮的效果卻更大，更具正面意義，他一路走來也受到許多默默行善者的幫助，希望大家一起為社會帶來溫暖。

「阿興滷肉飯」陳老闆對竹林師生們的愛心表達崇敬之意。(戴志揚翻攝)

盧志雄校長指出，竹林中學重視升學績效，也取得相當優異的成果，但教育更重要的是人格養成，為社會培育優秀的公民，因此懂得關懷、願意付出，才是教育更深的內涵。

竹林中學每年12月都會舉辦愛心義賣活動寒冬送暖，去年底愛心社還請到盧校長及各處室主任獻聲，開了一場轟動全校的露天演唱會，社員並於現場募款，將所有愛賣及募得金額捐贈兩單位，讓同學們都能體會助人為樂的意義。