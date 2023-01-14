台北科技大學今（14）日凌晨傳出一名醉漢闖入男生宿舍、直躺學生床位呼呼大睡事件，嚇得住宿生報警處理，警方到場後不斷呼喊「你怎麼在這邊，這你家嗎，起來啦」，男子才才緩緩起身離去。經校方追查發現，該名男子也是學校住宿生，將依照宿舍管理辦法懲處。離譜影片曝光後引發熱議，不過卻有不少女網友歪樓表示「警察好帥」。

北科大日前發生有名醉漢趁學生離開房間上廁所時，竟直接闖入房間躺在學生床位上呼呼大睡，對方後來緩緩起身，離開時還想穿學生的鞋子。（翻攝自臉書「爆料公社」）

一名北科大學生在臉書社團「爆料公社」發文表示，他的宿舍遭一名醉漢闖入，該醉漢趁著他的室友離開房間上廁所時，直接躺在他的上鋪床位呼呼大睡，嚇得他和室友報警處理，而2名員警到場後，對方仍睡到不省人事，員警甚至爬上床拍打其身體，試圖叫醒對方。

員警不斷呼喊「先生，你怎麼在這邊，這你家嗎，起來啦」，醉漢還一度小聲地說「可以」，員警最後不耐煩怒斥「這不是你家，你下來」，男子才緩緩地起身，但仍一臉迷茫、不發一語，神清相當恍惚，最後走下床時還想穿走學生的鞋子，遭員警制止，離譜過程全被拍下。

影片曝光後引發熱議，網友紛紛留言表示，「如果不是學生，宿舍有辦法這樣闖進去睡覺」、「這麼容易進去的嗎」、「如果是女的，你就不會報警了」、「蹭吃，蹭喝，現在還多一種蹭睡的」、「喝醉了還能爬上去懷念一下宿舍生活也挺有心的」、「醉漢能跑到宿舍裏睡覺，宿舍管理員在幹嘛」。

不過也有不少女網友歪樓，「二個警察有點帥」、「想知道員警的IG」、「警察蠻帥的欸」、「警察哥哥好帥」。

對此，北科大校方回應，經查這位誤闖他人宿舍房間者為住宿生，校方將依學生宿舍管理辦法，針對其酒醉不當行為、召開獎懲會議懲處。