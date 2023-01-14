日本放送協會（NHK）報導，日本政府厚生勞動省公布，今天全境共通報新增503起COVID-19（2019冠狀病毒疾病）死亡病例，改寫1月12日單日新增489例紀錄再創歷史新高。

這是日本自COVID-19疫情爆發以來，首度出現單日新增逾500起死亡病例的情況。

厚生勞動省表示，今天全境包括機場檢疫在內，共新增13萬2071起確診病例。

而在死亡病例部分，加上今天的503例後，至今累計病例達到6萬2264例。

東京都今天新增1萬727起確診病例，較上週六減少8903例，已經連3天低於上週同日，東京都今天也新增33起死亡病例。

NHK日前報導，日本第8波COVID-19疫情肆虐造成死亡病例激增，全境從COVID-19疫情爆發的2020年1月起，到今年1月10日止累計有6萬411人染疫喪命，其中約1/6的死亡病例集中在最近這一個多月。（譯者：黃名璽/核稿：陳彥鈞）1120114