艾德受困神仙谷瀑布，找不到出路。（Discovery提供）

神仙谷禁止狩獵，涅斯生吞蝌蚪補充體力。（Discovery提供）

Discovery頻道實境求生節目《單挑求生高手》自2019年播出至今廣受歡迎，主持人艾德史塔福（Ed Stafford）是金氏世界紀錄史上第一個徒步走完亞馬遜河的冒險家，每集艾德和對手將進行5天的殘酷對決，只能帶著一把刀子進入險惡地形，各憑本事找尋棲身之處、填飽肚子，考驗他們野外謀生技能和體力，看誰最先抵達目的地。第3季首度選擇在台灣拍攝，艾德將攀登地勢多變的合歡山、穿越苗栗神仙谷的湍急瀑布，這2個景點擁有豐富宏偉的地質景觀及多元的大自然風貌，對選手來說非常具有挑戰性。並對上2位世界級的求生高手，分別是國際荒野急救專家孫靈野，以及史上首位游完整條泰晤士河的女性冒險家涅斯奈特（Ness Knight）。

孫靈野是國際野外醫療協會（WMAI）首位華人領導級導師，他與艾德翻山越嶺穿過奇萊山，挑戰誰先抵達合歡山北峰的反射板。合歡山是台灣百岳之一，地勢險峻多變，壯麗的美景暗藏危機，有讓人難以站穩的碎石斜坡、寸步難行的茂密竹林、長滿刺草的山壁，以及陡峭懸崖，高低起伏的地形非常消耗體力。他們面臨高山症、失溫、水與食物資源難取得的困境，加上高山濃霧也來攪局影響他們判斷方位。過程中艾德與孫靈野吃盡苦頭，艾德像老鼠一樣在竹林夾縫裡鑽來鑽去，他表示這是他見過最茂密的叢林，也是他挑戰過最膽戰心驚的叢林冒險。為了爬上奇萊山陡峭懸崖，艾德將樹枝及樹葉做成環狀梯子，身後與腳下就是萬丈深淵，過程險象環生。挑戰的第4天都已筋疲力盡，孫靈野在叢林中滑倒導致肩膀脫臼，所幸他擁有豐富急救經驗，馬上替自己急救並用衣物固定肩膀。

下一戰，艾德對上親兒子的乾媽涅斯奈特，2人來到苗栗神仙谷展開對決，這裡昔日稱為「死亡谷」，由3個溪流切割成峽谷地形，斷層的岩床形成極大的高度差，鬼斧神工的美景也讓人讚嘆。他們深入一般人難以進入的山林區域，首個挑戰便是湍急的瀑布，艾德一度被困在瀑布與岩石縫中裡找不到出路，他用竹子做成梯子爬上巨大岩石脫困，而連日的豪雨也讓涅斯遇到落石，挑戰過程驚險萬分。由於神仙谷禁止狩獵，覓食也成了一大挑戰。涅斯直接生吃蝌蚪快速補充體力，艾德則用葉片包裹煮熟的昆蟲，放入用竹子做成的器皿烹煮，享用一頓蟲蟲大餐。

本季內容更直擊節目幕後秘辛，揭開艾德和整個製作團隊如何上山下海才能拍出如此非凡的節目。最後1集的「幕後特集」中，觀眾將一睹艾德和團隊從節目開始到結束必經的旅程，以亞馬遜、肯亞和台灣拍攝的內容為基底，從艾德視角揭露3季節目前所未見的畫面，訴說艾德和製作團隊的心路歷程。拍攝《單挑求生高手》需要各種特殊人才，包括聖母峰攻頂者、超馬運動員、繩索專家和野外生存奇才等。透過採訪節目中的這些專家及角色，艾德和製作團隊得以讓觀眾了解他們在這些關鍵時刻，腦中都在想些什麼，進而刻劃出精彩的故事。

《單挑求生高手》每週五晚間於9點Discovery頻道播出，台灣合歡山集數已於13日播出，神仙谷則將於27日播出。