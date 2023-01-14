南韓女團AOA出身的女星雪炫，擁有初戀般的甜美臉蛋，加上火辣高挑身材，讓她有「韓國最強肉體」的稱號，近日到峇厘島度假的她，開心在社群分享最新動態，不過一張自拍照竟意外拍下「19禁激戰畫面」，讓她在網友提醒下急忙刪除，不過真相卻是相當搞笑。

雪炫近日在IG限時動態曬出一張自拍，本想詢問粉絲「Netflix推薦（影片）」，不過網友目光都放在雪炫身後的2隻猴子上，因為其中一隻猴子腿張開仰躺在地板上，另一隻猴子則把臉埋在躺著的猴子雙腿間，「19禁激戰畫面」全都被拍下來。

雪炫說明刪文原因。(圖／取自雪炫推特)

事後雪炫趕緊把這尷尬的動態刪掉，並在推特發文說明，「因為有太多色鬼所以刪掉限動了」，演員李清娥見狀也留言「雪炫的人生真的是有點喜劇」網友也因意外的畫面曝光而笑翻。

擁有名品身材的雪炫，連續4年被票選為「最想擁有的身材」，而她也曬出在峇厘島度假的泳裝美照，只見穿著比基尼的她，在泳池裡擺出各種撩人姿勢，傲人美胸見客外，一雙在水下的美腿更是若隱若現，完美S曲線令人稱羨不已。