迎戰2024總統大選與立委選舉，國民黨傳已著手研提相關提名辦法。黨務高層日前也受訪證實，確實已要求組發會研擬，至少立委提名作業啟動時程不能太晚。而近日就有一份最新的民調指出，對於國民黨2024是否需要初選，有68％的民眾認為「無論如何都該辦」，引發討論。

YouTube頻道《Bit King比特王出任務》12日對於「你覺得國民黨2024該不該辦初選？」進行了網路民調，截至14日16時，已有6.3萬人進行投票，有68％的民眾認為「無論如何都該辦」、有7％的民眾認為「可以不用辦」、有17％的民眾認為「黨外人士來就不用辦」、另有8％的民眾則有「韓國瑜來就不用辦」。

參與投票的網友也紛紛留言表示「辦初選是為了服黨內黨外民心，也是為了團結拼選戰。這次是總統勝選機率最高的一次，請黨千萬千萬別搞砸了！」、「一定要團結」、「要公開、公平、透明，勝出者，所有人都該全力支持，不可再分裂」、「要為最強的人鋪好道路，全黨團結一致才是重點，有沒有初選不是重點」、「辦初選出線的才能讓人心服口服。讓沒出線的一起團結輔選。國民黨才重回執政可能」、「辦初選才能够了解人民所寄望的真正人才」。