為讓嘉義市服務的外籍英語教師，融入台灣情境、了解過年文化，嘉義市英語教學資源中心（ETRC）藉由外師增能工作坊，準備筆墨紙硯讓外師書寫春聯，21位外師拿起毛筆揮毫，寫得有模有樣，部分外師臨摹書寫的字體相當到位 ，成品連台灣人都驚豔。

嘉義市英語教學資源中心（ETRC）藉由外師增能工作坊，準備筆墨紙硯讓外師書寫春聯。( 嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉市聘用外師專案計有11名外籍教師在國中小巡迴任教9年級與7年級學生，加上國教署補助計畫5位外籍教師等，共21位外師在嘉義市任教，為迎接農曆過年，英資中心團隊準備毛筆、春聯、硯台、墨條，並蒐集各式「兔」年有關的賀歲春聯，邀請外籍教師寫春聯。

嘉義市英語教學資源中心（ETRC）藉由外師增能工作坊，準備筆墨紙硯讓外師書寫春聯。( 嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

由於多位外師是第一次在台灣過春節，對提筆寫字更是生手，有人利用手機查字，甚至把春聯拍下來用手機放大，方便臨摹，也有外師頻頻詢問每幅字的意義，再決定要臨摹哪一幅，連路過的學生都好奇。

嘉義市英語教學資源中心（ETRC）藉由外師增能工作坊，準備筆墨紙硯讓外師書寫春聯。( 嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

任教於育人、港坪、興嘉國小的南非外師Innocent表示非常喜歡這樣的體驗活動，會把春聯貼在房間的牆上。來自非律賓，任教於嘉北國小的Kristine感謝嘉義市英資中心策畫這個文化學習活動「寫春聯真的好好玩！」，來自貝里斯的Javiola，則是寫了「福」字，透過寫春聯來表達對於新年的衷心祝願。

嘉義市英語教學資源中心（ETRC）藉由外師增能工作坊，準備筆墨紙硯讓外師書寫春聯。( 嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

英資中心主任蕭慧蓮表示，外師寫春聯的活動相當有意義，將會持續辦理，並加入不同的創意元素，讓外師來台灣不只是教英語，也能同時感受台灣人的熱情，並學習台灣文化。