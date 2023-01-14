和億生活集團2014年將米其林一星港點品牌「添好運」代理來台，2022年新展4家門市並完成2家門市升級改裝，目前全台已有13家門市。邁入2023年，集團開春首發插旗台南府城，今（14）日於台南新天地6樓開出全台第14家、台南首家「添好運」門市。

「添好運」2014年登台以來穩居港式連鎖餐飲第一品牌，2022年新展竹北遠百、高雄SKM Park、台中中港、桃園站前等4家門市，並完成板橋遠百、信義A8等2家門市升級改裝。此次首度插旗台南開出門市，使品牌完成六都展店布局計畫。

「添好運」台南新天地店面積64坪，規畫93客席，整體店裝傳達一致「香港點心國際品牌」精神，從香港旺角街景到各國家城市的添好運地標，傳遞好運祝福的各國語言文字牆，半包廂式卡座沙發區並導入智能機器人服務，提供消費者兼具隱密性的舒適用餐環境。

和億生活集團執行長蘇嬉螢表示，「添好運」將持續進行店裝升級改裝逐步優化。同時，因應新興社區型商場、二級城市解封後蓬勃發展，展店計畫不限於大坪數空間，將因應區域做出相對應差異化，融入在地精神，讓品牌能持續獲得更多國內外饕客喜愛。

同時，近年民眾更關注健康、環保低碳、愛護動物等議題，「無肉生活」成為另一潮流食尚態度。添好運觀察，近年消費者主動詢問那些餐點為「素食」或是烹製過程中客製為「蔬食無肉」的頻率高於往年更高。

而台灣人對蔬食文化接受度高，據統計台灣蔬食人口占14％、約300萬人，彈性蔬素食人口則達約42％、超過900萬人。經過半年的消費者意見收集與研發，添好運對此推出5道蔬食新品菜餚，提供蔬食及彈性素食者更多無肉餐點選擇，搶攻可觀的蔬食商機。