當地時間12日，第71屆環球小姐（Miss Universe 2022）選拔於美國紐奧良拉開序幕，值得注意的是，代表烏克蘭出戰的佳麗阿帕娜森珂（Viktoria Apanasenko）以一襲名為「光之戰士」（Warrior of Light）的秀服驚艷全場，力與美的結合象徵國家正在與惡勢力抗衡。

阿帕娜森珂在個人IG發文寫道：「『光之戰士』是烏克蘭人內心力量的化身，我們的勇氣、決心以及對自由的嚮往，都在血液中恣意流動著。在做這件衣服的同時，我們想傳達的理念是，戰爭不會削弱我們的力量，也不會玷汙我們的真心。即便眼前腥風血雨，烏克蘭總有一天會像鳳凰一樣重生，閃耀璀璨光芒…」

「它還象徵著每位為權力、自由和未來而戰的女性，我們都是光之戰士。」

據《紐約郵報》（New York Post）報導，該秀服是由35歲服裝設計師帕託卡（Lesia Patoka）與夥伴在長達4個月，在沒有水電、只燒燭火，還有時而空襲警報作響的險惡環境中完成的作品；雪白的長禮服，外層被厚重的鎧甲包覆，上頭還鑲有烏克蘭國旗的藍、金色彩元素，阿帕娜森珂帶著麥穗頭飾、手拿超長寶劍，走到伸展台中央就定位時，背上那對暗藏機關的雙翼順勢展翅，宛如希望使者為戰士們指引光芒，越過黑暗來到安靜祥和的疆土。