台灣大(3045)宣布，再度攜手一粒麥子基金會，疫後首度實體舉辦「第16屆台灣大哥大花蓮愛心志工銀髮宴」。過去兩年因疫情嚴峻，台灣大以「志工家訪」結合「視訊送暖」取代圍爐，降低染疫風險，今年盼到疫情解封，63位台灣大志工代表再次前往花蓮，陪伴長者提前過年。不僅如此，本次更加入台灣大科技優勢，第一次在鳳林、光福日照中心內四個不同場地同步圍爐；第一次透過線上直播，串聯不同場地圍爐的長輩，用科技擁抱愛。

台灣大副總經理暨基金會執行長劉麗惠表示，台灣大自2008年起，每年農曆年前都會發動100名志工集體到花蓮舉行「愛心志工銀髮宴」，送暖給100位獨居長輩，200多人齊聚一堂的歡樂場景因疫情嚴峻而中斷了兩年，但志工仍以視訊問候，今年志工乘載台灣大16年來不間斷的熱情前往花蓮，不僅如此。台灣大也發揮科技力，在鳳林、光福日照中心內四個不同圍爐場地，架設螢幕實況轉播，實現線上串聯。

台灣大連續16年推動關懷花蓮長輩活動，累計共有超過一千五百人次以上的志工參加，其中更有4位志工全勤，包括已連續16年擔任志工的劉秉中表示，過去兩年因疫情改線上活動，所以今年特別期待能恢復實體圍爐，與長輩面對面的互動，讓長輩能有美好的回憶。