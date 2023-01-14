民進黨政府的兩岸政策主旋律始終為「抗中保台」，總統蔡英文更是拍板定案兵役延長，相關概念也出現在今年度大學學測國語文綜合能力測驗(以下簡稱國綜)考題。相關題組位於第15到17題，考題引用清末古典文學家洪繻的〈籌海議〉，內文描述清末台灣攻守的國防情勢分析。高中老師認為，此題充分借古議今，不僅扣連當前兩岸危局，還請考生評估以此設計戰爭攻略遊戲，充分展現情境應用。

112大學學測今(14)日下午舉行國綜科目考試，中山女高國文老師李明慈分析，整份考題展現「古典與現代」、「傳統與創新」的特質，不僅強調國文學科本質，更是取材多元廣泛，跨領域素材推陳出新，像是第10到12題組題目來自〈都是星星惹的禍？木星合土星——歲星犯填星〉一文，首度以地球科學、天文學考「木土合相」。第36到37題談原創，提及電影《獅子王》是取材自《哈姆雷特》的構想，考法創新。

成功高中國文老師李仁展說，整體試題取材具文學性，在傳統文學方面，不僅將詩詞以量化統計面貌出現，也罕見同時出現元曲的小令與雜劇。

李仁展提到，在第15到17題的洪繻〈籌海議〉一文，更是借古議今，特別是在面對緊張、沒辦法逃避的兩岸關係，台灣如何保衛自己，題目都有著清楚的呈現，此題出題特色是「借用古典文學來處理現代問題」。

依照題目呈現，〈籌海議〉文中寫道：「我果戰士有勇，大將有謀，成算在胸，地利足恃，猶不如誘之登岸而設伏殲之」，也呈現台北、台南、台中與澎湖等各地攻守情勢分析。試卷並在16題詢問考生：「應加強澎湖海防，避免敵軍入侵台北、台中、台南三地」、「依台北、台南地形評估，引誘敵軍自台北登岸，是可行的戰略。」

建國高中國文老師周杏芬說，第15到17題描述的海戰與陸戰，題組都能夠與時事呼應起來，並且還在第17題請考生評估以此古文作為設計戰爭攻略遊戲，完整呈現情境應用。

至於每次國文出題最受關注的文言文與白話文占比部分，李仁展指出，文白比例約48：50，趨近1比1，比例與往年差不多，沒有改變。