新華社報導，在中越兩國傳統節日——癸卯春節到來之際，中共中央總書記、國家主席習近平與越共中央總書記阮富仲14日互致新春賀信。

習近平表示，2022年是對中越兩黨兩國各自發展具有關鍵意義的一年，也是對中越關係具有里程碑意義的一年。中國共產黨召開二十大，提出了新時代新征程中國共產黨的使命任務。越南人民在越共中央領導下，全面貫徹落實越共十三大精神。阮富仲在中共二十大閉幕後不久成功訪中，雙方發表了《關於進一步加強和深化中越全面戰略合作夥伴關係的聯合聲明》。兩黨兩國相關部門和地方正抓緊落實達成的廣泛共識，相信這將鞏固雙方政治互信和傳統友誼，切實增進兩國人民福祉。

習近平指出，展望2023年，願同阮富仲保持密切溝通，為中越關係持續健康穩定發展領航把舵。中方視越南為具有戰略意義的命運共同體和周邊外交的優先方向，願同越方加強發展戰略對接，深化各領域務實合作，增強在國際和地區事務中的溝通協調，為推進人類和平與發展的崇高事業作出積極貢獻。

阮富仲在賀信中表示，過去一年，在以習近平為核心的中共中央領導下，在習近平新時代中國特色社會主義思想指引下，中國共產黨成功召開第二十次全國代表大會，這是中國人民政治生活中極為重要的一件大事。相信在中國共產黨領導下，兄弟的中國人民必將圓滿完成中共二十大提出的各項目標和願景，全面建設社會主義現代化國家，向實現第二個百年奮鬥目標進軍。

阮富仲表示，在兩黨總書記達成的系列共識引領下，越中關係保持積極發展勢頭，取得重要進展。他和越南黨政高級代表團在中共二十大閉幕後即正式訪中並取得圓滿成功。願同習近平一道，指導雙方各部門、各地方貫徹落實好訪問期間達成的協議和共識，就兩國各自社會主義建設理論和實踐進行戰略溝通，為兩黨兩國關係不斷發展並邁上新台階指明前進方向、作出戰略規畫。