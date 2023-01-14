新北市捷運局13日晚間接獲交通部通知，行政院已核定汐東捷運線，總建設經費376.93億元，其中新北負擔220.5億元，基隆捷運分擔98.47億元，汐止人殷切期盼20年的捷運夢將可望成真。對此，民進黨新北市議員張錦豪痛批，基隆捷運沒有拖到汐東線不要亂牽拖，真正戰犯是前台北市長柯文哲因為二階環評拖11年。

張錦豪今（14日）透過臉書表示，汐止人長久以來飽受交通的痛苦，殷殷期盼20年的捷運，在行政院核定後，汐止人又有一絲絲的期盼，但民眾也會擔心，是否又會像2014年朱立倫來汐止的假開工事件，因此呼籲，新北市政府加速行政程序，盡快動工讓民眾相信，不要再拿來當作騙票工具！

張錦豪指出，新北市政府應用最快行政效率啟動備標程序；捷運汐止到東湖段，請新北市政府趕快委托 專業管理顧問公司進行主體工程的一個標案招標文件，並且採取統包的方式，減少設計跟介面的工程衝突，參考三鶯線或是輕軌模式，一次將行政流程做到好！

此外，汐止捷運除了到東湖，還要延伸到大稻埕，捷運不應該變成柯文哲所說的盲腸段，汐東捷運除了到東湖以外，還必須要往台北市來延伸，如果延伸到東環段SB07，未來民眾可以轉乘環狀線，讓搭捷運更方便，甚至可以直接延伸到大稻埕，帶動當地的經濟發展，以前柯文哲不做，現在請侯友宜與蔣萬安協調，來做好一個大台北捷運路網。

張錦豪也提及，施工交通黑暗期很長，吉林街必須先拓寬，汐東捷運主要軌道於吉林街，且採高架方式施作，為減少交通黑暗期，新北市政府應先行將吉林街拓寬，從現行的7米寬拓寬為16米，並且透過捷運工程將吉林街銜接到南湖大橋，能夠有效快速的改善交通現況，另外請捷運局同時啟動管線調查，不要讓工程施作到一半，遇到管線問題還要暫停施工！

「汐止捷運從2008年開始不斷成為國民黨的騙票工具！」張錦豪呼籲，汐東捷運是民生問題，不是政治工具，請新北市政府加速行政程序，並且協調基隆市、台北市，將捷運路網延伸，能做的就先做，不要讓汐止人再度失望。