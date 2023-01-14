現代人工作忙碌，久坐機會非常高，不只容易發胖，還可能提高患病風險。家醫科醫師李思賢提到，一天坐著時間超過「8小時」就算久坐，長期不活動，不僅容易變胖，還可能提高胰島素阻抗，增加罹患「糖尿病」及「心血管疾病」的風險。

家醫科醫師李思賢在臉書粉專表示，久坐雖然很舒服，但人體「先天設計」是為了頻繁移動，時而採集時而獵物，反觀現代上班族工作時，容易一整天都坐在椅子上，時間甚至超過12小時，一天坐著的時間「超過8小時」就算久坐，而原始農耕社會一天坐著的時間頂多3小時。

李思賢說明，長期久坐最大壞處就是變胖，缺乏運動導致能量消耗的減少，坐太久也會使肌肉流失，當體重增加且腿部肌群流失，就會導致膝蓋負擔變大，就算只是久坐一天，也可能提高胰島素阻抗，若經常久坐，就會提高罹患「糖尿病」及「心血管疾病」的風險高達兩倍以上。

李思賢指出，有研究發現，就算固定每天運動，久坐還是會對身替造成實質影響，若平時工作很忙，難以離開辦公桌，可將桌上墊一些箱子，加高到自己能站立的高度，如果情況允許，可以每一個小時起來走動五分鐘，或做一些伸展動作，最後中午吃飯時盡量別訂外送，走出去買午餐，順便可以曬太陽改善睡眠品質。