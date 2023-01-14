林奕嵐身穿BOSS的咖啡色針織套頭毛衣與皮革長褲。（周子娛樂提供）

邱偲琹身穿MSGM未來感金屬編織上衣與窄裙。（周子娛樂提供）

周子娛樂推出全新2023年曆，由師姐林依晨領軍師弟妹邱偲琹、牧森、林奕嵐、李可晴拍攝，今年的主題是「名模時尚」，拍攝時都像名模上身，每張照片都像國際雜誌封面，希望帶給大家最療癒的視覺享受，在重新回到原本的生活時，心靈上能受到美麗的感動。

這次林依晨嘗試了兩種不同的風格，一個是Chloé的最新款風衣，展現出一種酷帥的個性。另一個是Brunello Cucinelli的針織套頭上衣，一穿上眾人驚呼根本就是少女，連攝影師都驚呼照片太可愛了、要去放大做成海報收藏！

邱偲琹剛忙完一部影集拍攝，正積極在進修上表演課，2023年也有戲劇作品要跟大家見面。這次穿上了MSGM的服裝，想要跳脫以往清透的感覺，所以用比較時尚金屬感俐落的風格去呈現不一樣的她，搭配上她近期特別嘗試的金黃髮色，有一種全然不同的視覺感。

林奕嵐在2022年度過忙碌充實的一年，接連拍完了一部電影及影集，預計在2023年上檔，都擔任女主角的她，坦言壓力非常大，也很期待看到最後成品。平常總是給人一種甜美俏皮感覺的林奕嵐，這次嘗試了不同風格，穿上了BOSS咖啡色系搭配，有一種乾淨舒服的自然感覺。

台北電影節非常新人牧森參演的電影《刺心切骨》也預計在2023年下半年上映，這部以西洋劍為題材的電影，由新加坡導演劉慧伶執導，導演曾經擔任過7年的新加坡擊劍國手代表隊，對於電影中每一個西洋劍的細節都非常要求！牧森也跟著劇組訓練了9個月的擊劍，對這項運動產生了很大的興趣，去年更完成了夢想清單之一，就是以擊劍員身份參加正式比賽，也取得了不錯的成績!

他笑說，以後最好每部戲都能有機會學新的才藝，到時候就十項全能了。牧森這次穿上Versace這款帶有圖騰印花的流行時尚感上衣，完全凸顯了牧森帥氣狂野的本質，讓牧森直言總算可以好好的帥一回了。

外型中性的陳加恩，這次穿MSGM的Oversize西裝外套，展現出一種俐落的個性美，而裡面其實暗藏了一件帶有反差感的皮革背心，顯現一種很個性但又渴望被呵護的感覺。

李可晴是周子娛樂正在培訓的音樂新人，平時就喜歡騎馬的她，特別搭配了一套BOSS的藍色系服裝，符合李可晴喜愛大自然、自由自在的呼吸感。