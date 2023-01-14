隨著鋒面逐漸逼近，明（15）日起全台有感降溫，氣象局稍早針對8縣市發布低溫特報，其中連江縣有機會下探6度，低溫特報時間為明日清晨到下周一下午（1/15-1/16），今晚間鋒面通過時，北台灣降雨機率增加，基隆北海岸恐有較大雨勢。

氣象局表示，明日大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫逐漸下降，從明天傍晚起至16日，基隆、台北、新北、桃園有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）的機率，連江可能有持續6度左右氣溫（橙色燈號），而新竹、苗栗及金門低溫也有機會下探10度以下（黃色燈號）。

氣象局資料顯示，今日午後各地天氣漸趨不穩定，東半部有局部短暫陣雨，西半部雲量增多，將有零星陣雨，晚間鋒面通過，桃園以北及東北部降雨機率增加，停雨的空檔較少，尤其基隆北海岸及大台北山區東側要特別注意。

此外，氣象局稍早也發布陸上強風特報，今日晚間開始高雄以北、東南部、蘭嶼、綠島、恆春半島等沿海空曠地區，以及澎湖、金門、馬祖將有9至10級強陣風，提醒民眾周末出門遊玩要特別注意。