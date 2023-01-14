據台灣民意基金會最新民調顯示，有近五成的民眾盼望內閣能有較大變動，僅11.2%的受訪者贊成維持現況，外界也多有傳聞，將由前副總統陳建仁、前桃園市長鄭文燦接任正、副行政院長。作家苦苓對此今（14）日則在臉書提出五個理由，認為陳建仁不該當行政院長，並指出從各個角度來看，直接讓鄭文燦當行政院長比較好。

關於新任行政院長的任命，苦苓首先提到陳建仁一直都沒出來說要勇於承擔，何必一定要勉強他當？這樣等於是又犯了2022九合一選舉「打鴨子上架」的大錯；另外他還稱，現在請鄭文燦當副手，可能是怕陳建仁壓不住，從邏輯上來看，「那就表示燦哥壓得住，為什麼燦哥不自己來當就好？以擔任行政院長來說，他哪一點不夠格？」

至於論文抄襲爭議，苦苓質疑，竟然有這個錯誤就不適合當行政院長，那難道就適合當行政院副院長嗎？依照該標準「不就什麼位子都不適合了？」鄭文燦是不是可以從此退出政壇了；因此他建議，鄭文燦應該就論文的問題，出來公開正式的道歉，並勇敢擔起行政院長的重任，向全民證明，「之前犯了錯，但現在仍然可以做得很好。」

苦苓最後強調，應該讓陳建仁好好的做他最喜歡的研究、好好的傳播善的力量，而鄭文燦則應戴罪立功，用耳目一新的政績把民進黨帶出谷底，這樣也能為副總統賴清德的總統之路鋪上坦途，可說是一件「三贏」的事，但這他也指出，「這一切的一切，只在小英總統的一念之間。」