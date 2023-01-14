春節腳步將近，新北市經發局今起至15日在板橋車站B1廣場辦理「2023新北特色商品年節展售會」，共有25個攤位參加、逾百項商品供民眾選購，現場拍照打卡還能獲得年節小禮和新北嚴選限量文創週曆，輕鬆採買新北年味過好年！

經發局長何怡明表示，2022新北嚴選徵選出入圍業者後，市府積極帶領業者參與展售。去年12月份的耶誕市集廣受好評，帶領業者在3天內創造730萬營業額，這次農曆年假前，市府再次串聯新北嚴選伴手禮和在地商圈與觀光工廠美食，舉辦特色商品年節展售會。

不僅要提高消費商機帶動庶民經濟，也提升新北伴手禮品牌的知名度，為消費者帶來豐富多元又便利的年節商品，也讓需要搭車返鄉的民眾能方便採買，度過溫暖幸福的農曆年節。

經發局表示，今年展售會業者推出許多優惠，「卡滋爆米花」推出任選三桶優惠價300元，「阮的肉乾」則推出消費滿千元，就可以100元加購脆片肉乾，「鄧爸麥酒」的二入、四入和大吉大利暖心禮盒均有優惠價。還有「啾啾鳥咖啡」的微醺咖啡海旅行箱特價85折，消費滿500元還能抽獎，以及「果木小薰」推出全單品9折，消費滿1500元送保溫袋。活動現場只要拍照打卡並完成標記指定文字，就可以抽好禮兌換券至展售店家兌換，數量有限換完為止。

為感謝業者參與2022年的新北嚴選伴手禮和美食名店徵選，經發局特別推出新北嚴選限量文創週曆。展售會期間只要到現場完成打卡任務，就有機會抽到限量文創週曆。

另，新北嚴選也推出電子手冊以及文創週曆電子版，歡迎大家至經發局網站下載。此外，針對農曆新春期間，新北嚴選業者有許多優惠活動，沒辦法到現場購買的民眾，也可直接到店家消費享優惠。更多活動資訊，可上新北市經濟發展局官網或來趣新北金發局臉書查詢。