修緣育幼院歷經2年整修，把孩子的空間打造有家的感覺。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

修緣育幼院院生向嘉義市長黃敏惠介紹全新打造的家。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市長黃敏惠除致贈17名院生2000元春節紅包，也送上小禮物。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

財團法人嘉義市私立修緣育幼院成立27年，因收容空間老舊，且有漏水、油漆剝落的問題，院方在政府補助及民間捐款幫助下，將收容空間重新打造，今更重啟2至6歲幼兒家，在「裝修我家開幕儀式暨111小家日成果發表會」上，嘉義市長黃敏惠親自參與開幕儀式，讚許修緣育幼院對安置兒少長期的關懷及付出，並致贈17名院生2000元春節紅包。

修緣育幼院院長李宗益表示，修緣設立迄今27年，已經服務449名院生，建築物也超過30年，在重新籌畫男生家、女生家和幼兒家空間時，特別訴求以「家」為概念，希望孩子回到修緣是回家，而不是回到宿舍，雖然近2年的施工過程，孩子們至少有半年時間是克難睡在大通鋪上，但看到自己參與、提供意見的家完成，大家都很開心，特別喜愛具有隱私性的空間。

李宗益強調，近2年工程施工只為提供最好的服務給院生，感謝董監事會的全力支持，讓修緣有機會在幼兒收容中斷6年後，重新擴大服務年齡層，更感謝一路以來支持修緣重新啟動幼兒家的善心人士，不論是捐款或是捐助設施設備，都是社會對於院內的關懷。

因幼兒小家同步整修完成，加上人員訓練到位，修緣育幼院2月起重啟收容2至6歲幼兒，黃敏惠說，這次重啟2至6歲幼兒家，希望處處都能有家的感覺，讓孩子們在完善、優質的設備環境下，無憂無慮地成長，今活動上，孩子們活潑地向市長媽咪介紹自己的新家，氣氛熱鬧、溫馨。