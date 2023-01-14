／美尼米茲航母戰鬥群進入南海，兩艘大陸軍艦跟監。圖為尼米茲航母自2022年12月以來部署西太平洋地區，2023年1月3日至10日在菲律賓東部海域進行訓練活動，並於1月12日穿越巴士海峽進入南海。（南海戰略態勢感知智庫）

大陸觀察者網14日報導，美國海軍1月13日發布新聞稿稱，尼米茲號航母打擊群12日部署進入南海開展行動，該打擊群包括一艘航母、四艘軍艦，正開展海上打擊訓練等多種演練。據大陸「南海戰略態勢感知」智庫13日透露，根據衛星影像顯示，尼米茲號航母打擊群當天下午在黃岩島西北約200公里的南海海域活動。美國有線電視新聞網（CNN）同日引述國防部官員稱，中方已派出兩艘軍艦跟蹤監視該打擊群。

據美國海軍網站介紹，這是尼米茲號航母打擊群2022-2023年部署期間首次在南海開展行動，該打擊群正在開展海上打擊訓練、反潛作戰、多域一體化、地空聯合訓練等多種演練。新聞稿還宣稱尼米茲號航母在南海行動是「美國海軍在印太地區常規行動的一部分」。

該打擊群為美海軍第11號航母打擊群，指揮官是克里斯多夫·斯威尼（Christopher Sweeney）少將，此次行動除了尼米茲號核動力航母外，還出動了一艘提康得羅加級飛彈巡洋艦、三艘勃克級飛彈驅逐艦、第17艦載機航空聯隊，以及部分參謀人員。

「南海戰略態勢感知」智庫13日表示，當天下午，據AIS資訊和歐空局哨兵衛星影像，美海軍尼米茲號航母打擊群在黃岩島西北約200公里的南海海域活動。

在13日稍早，「南海戰略態勢感知」智庫曾稱，美海軍鍾雲號、迪卡特號與韋恩·邁耶號飛彈驅逐艦在南海活動。三艘勃克級飛彈驅逐艦隸屬於尼米茲號航母打擊群，均於1月12日經巴士海峽進入南海，推測尼米茲號航母當天已經進入南海。

據美國有線電視新聞網（CNN）13日報導，一名美國國防部官員透露，美海軍尼米茲號航母打擊群12日開始在南海活動，中方派出兩艘軍艦進行跟蹤監視。

報導還提到，美國和日本於1月11日宣布加強軍事聯繫、提出一系列舉措，包括日本批准美軍能夠在沖繩基地部署新的海軍部隊。這些措施被認為是「針對中國」。