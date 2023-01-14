黃明志今（14日）在台北西門町舉辦《高清無碼》專輯簽唱會，由於創作歌曲屢屢製造話題、受封「億萬歌曲製造機」封號，今活動上，黃明志不僅獻唱〈我愛的〉及〈 別人的老婆〉，還邀請4位爆乳辣妹在台上完成人體春聯、寫下「高清無碼」，連粉絲都可以上台與爆乳辣妹大玩野球拳，現場氣氛高潮不斷。農曆新年將至，出道13年發行10張專輯的他，願望就是有朝一日攻蛋成功，因他在台灣辦過不少中型演唱會，一直很想挑戰小巨蛋，「我的粉絲遍佈各種年齡層，要找夠大的地方，讓大家可以獲得視覺和聽覺的演唱會享受」。

黃明志今在西門町舉辦簽唱會，爆乳辣妹現身助陣。（亞洲通文創提供）

黃明志今在西門町舉辦簽唱會。（亞洲通文創提供）

今是黃明志出道以來首次在台灣舉辦個人簽唱會，因此想要回餽粉絲，邀請4位爆乳辣妹到現場，還在她們身上寫春聯、玩野球拳，黃明志笑說：「輸要脫衣服，我穿很多件，她們肯定輸了，她們脫2件就結束了，幫粉絲謀福利。」被問到這次挑戰高難度人體春聯的想法？黃明志說，自從離開學校後，已經很久沒有寫書法了。加上這次要在人的身體上面寫，而且還是在大庭廣眾。真的很怕寫錯，到時候萬一不知道要怎樣塗改。

黃明志今在西門町舉辦簽唱會。（亞洲通文創提供）

黃明志去年底推出新專輯《高清無碼》，也因近期疫情趨緩才有機會舉辦公開活動，和粉絲近距離接觸，黃明志說，從以前就一直堅持創作必須是不受限制的，這次專輯取名叫做《高清無碼》，「高清」就是對作品不妥協，堅持高品質、堅持做最好的作品。 「無碼」就是毫不掩飾，不被任何人限制，就是要把社會上最真實的聲音，和自己心裡想表達的東西，完整的表達出來。 希望大家可以看到黃明志一路以來的創作精神也就是堅持高清，捍衛無碼。