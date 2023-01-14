「第三屆風之翼自由車電競賽」決賽今天在樹德科大電子競技與電腦娛樂科學系虛擬製播中心舉行，主辦單位志合訊息公司與該系攜手合作辦理賽事，並首創國內自由車電競虛實整合與沉浸式電競賽，吸引各路好手力拚前三名寶座，本次賽事計86人參賽，經預賽及複賽後有37人晉級決賽，總獎勵超過10萬元，並有線上人氣王投票。

開幕式邀請高雄市政府運動發展局局長侯尊堯與競技運動科科長蔡明河、中華民國自由車協會秘書長李開志及WhiizU資深總監陳建源等佳賓蒞校共襄盛舉。

賽事組別分為青年男子組（高中男子組）、青年女子組（高中子組）、青少年男子組（國中男子組）、青少年女子組（國中女子組）、菁英男子組（成人男子組）。線上預賽由個人計時賽，完賽時間最短之前20選手晉級；線上複賽為個人公路賽，最快抵達終點之前8位選手晉級；線下決賽的個人公路賽，最快抵達終點之前三位選手獲勝，並以名次依序獲取團隊5、3、1者，取得最高分隊伍可獲團體獎。

運發局局長侯尊堯表示，今年高雄市將舉辦電競嘉年華，電競自由車賽亦將列入賽事，虛實整合的電子競技運動，體現高科技產業的發展，值得各縣市觀摩，也讓高雄市智慧型城市目標更往前邁進一大步。

WhiizU資深總監陳建源指出，本次「第三屆風之翼自由車電競賽」引進更新的虛實整合資源，並成為實驗創新基礎，將可把電競產業推向更好的發展；當年多位選手已由國中端進入高中職校就讀，有多位並已成為國家代表，值得賀喜。

該系虛擬製播中心由Red Bull Taiwan贊助共同打造，本次虛實整合的騎乘畫面體驗更是虛擬製播中心首次與產業合作的單項運動比賽，總獎金與獎品超過10萬元，菁英男子組總獎金更高達6萬元。

電競與電腦娛樂系副主任蔣天華親自上陣擔任直播工作。蔣天華說，線上結合線下實體賽事，讓自由車競賽與科技結合成為新時代創新的競賽；同時透過虛擬實境電競運動賽事，可帶動自由車運動數位化之發展，培育頂尖的國際自由車電競選手，成為未來台灣之光。