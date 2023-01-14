宋逸民主理的「藝起發光」教會近來爭議不斷，除了小甜甜的家暴風波外，前教友、醫藥記者王瑞玲也多次爆料教會內幕，並要宋逸民夫婦說出真相，對此，宋逸民今(14日)再發長文，一一澄清王瑞玲的指控。

宋逸民表示本不想對王瑞玲有任何回應，但她的不實指控已嚴重影響個人、家庭和教會，因此他針對「假見證」和奉獻明細再次澄清，並否認要求她刪文還有花錢請網軍，「妳繼續抨擊我們，說我們花錢以每則10元請網軍，這完全是莫須有的事。我想請問，你這樣說的證據在哪裡呢？ 」

宋逸民更提到，王瑞玲對外說是因為他們夫妻感情私人的因素被迫離開的，「那麼為何妳又會在離開藝起發光之後，又傳簡訊回來，跟我們不止一次的道歉，説妳不該對我們情緒和態度不好，希望可以趕快回到藝起發光聚會？」

他最後喊話希望能停止不實指控，「如果妳真的有覺得有任何不公不法的地方，妳也可以依法程序來保護妳的權益，但不要再用媒體上放話及做文章的方式，來浪費社會資源和造成大家的混亂及困擾。」