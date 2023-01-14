女星蔡尚樺從主播轉型為主持人，在《全民星攻略》和《全明星運動會》等節目有畫龍點睛的效果，打開知名度外，也把荷包賺滿滿，去（2022）年11月底就透露花千萬買房和裝潢的好消息，被大讚是「人生勝利組」；蔡尚樺今（14日）大方曬出開箱新家的美照，夢幻裝潢堪比高級飯店，讓網友看了都驚呆。

蔡尚樺今日下午在IG分享開箱千萬新家的心得，她上傳多張新家裝潢後的美照，整個家以輕奢繽紛感的現代風為主題，擺設和家具都相當精緻，她也表示，「我最最最滿意的就是我的傢俱」，其中還有從比利時空運的貝殼床架，讓她瞬間放下心中的大石。

在終於把新家裝潢好之後，蔡尚樺有感而發地說，能在2022年底完成一件大事，感覺自己像是長大了不少，「能靠自己的能力，打造一個屬於自己的家，真的很幸福很美好」。

蔡尚樺開箱千萬新家，被大讚比飯店還美。（圖／摘自蔡尚樺IG）

擁有好人緣的蔡尚樺，文章底下也釣出不少藝人和主播留言，「好美喔天啊」、「超美的我要去玩」、「超美的夢幻裝潢，真的人生勝利組」；而網友也被她的新家美呆，「這裝潢根本是飯店吧」、「在家隔離一個月都甘願的那種裝潢」、「比飯店還美又溫暖的感覺」。

蔡尚樺昔日在主播台有「最正主播」封號，轉戰演藝圈後氣勢驚人，去年憑藉《全明星運動會》及《全民星攻略》雙料入圍金鐘「益智及實境節目主持人獎」，不僅有金獎入圍肯定，更受到許多婆婆媽媽觀眾喜愛，相當有人氣。