【全程字幕】高嘉瑜被嗆背骨周玉蔻竟喊「爽！」 王世堅不屑：社會不想聽到她名字 @ChinaTimes ​

民進黨立委高嘉瑜12日晚間被黨員砲轟「背骨下台」，資深媒體人周玉蔻臉書寫一個字「爽」！蘇貞昌女兒蘇巧慧留言問周玉蔻，是否因為看到「黨員座談」的直播？周玉蔻直言「是啊！開心極了，公道自在人心！」蘇巧慧回應「謝謝蔻姊，當主持人不能多說話，但今天真是長見識。」對此，PTT網友直言，「看到民進黨這樣表現，我就放心了」、「這樣死忠就對了啦」、「讚讚，繼續你們的表演」、「請繼續，最好變成綠色的新黨」、「支持港湖瑜下蔻上，贏定了」、「讚，這樣就對了」！

副總統賴清德12日晚間到台北市進行「向黨員報告政見發表會」，同黨立委高嘉瑜也出席，但高嘉瑜一現身，被民進黨支持者噓「下台」、「背骨」，還比出「倒讚」手勢。一位老阿北直言痛批：「台北市黨員高小姐沒有認真在為黨服務，也沒有認真在為黨做事，我希望市黨部要把她開除」。

另一位女性支持者也建議開除王世堅和高嘉瑜黨籍，否則黨沒有救了！還有一位男性支持者更起身激動強調，不喜歡這個黨就退出啦！

資深媒體人周玉蔻也在臉書寫下一個字「爽」，蘇貞昌的女兒蘇巧慧留言詢問，是否因為看到「黨員座談」的直播？周玉蔻直言「是啊！開心極了，公道自在人心！」蘇巧慧回應「謝謝蔻姊，當主持人不能多說話，但今天真是長見識。」周玉蔻還稱讚蘇巧慧有「沈穩大將之風！」

對此，PTT網友表示，「蘇貞昌父女，都在敗票」、「支持2024找周玉蔻當不分區第一」、「親眼見證文革的誕生」、「看到民進黨這樣表現，我就放心了」、「這樣死忠就對了啦」、「讚讚，繼續你們的表演」、「蘇巧惠很會閃嘛」、「民進黨還不快找蔻蔻姐來選立委」、「讚拉！看到民進黨全面擁抱深綠」、「支持港湖瑜下蔻上，贏定了」、「請繼續，最好變成綠色的新黨」、「一人一票支持蔻蔻姊搭配選副總統啦」、「讚，這樣就對了」！

（取自周玉蔻臉書）

（取自周玉蔻臉書）

（取自PTT）

（取自PTT）