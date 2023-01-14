台南鹽水月津港燈節14日開展、15日開幕，為期1個月，警方預估鹽水區將湧入數十萬人次遊客，新營警分局已預先規畫周邊道路交通疏導，提供遊客出門查詢注意。

月津港燈節已舉辦超過10年，活動橫跨春節期間，為全台十大燈節之一，每年都吸引大量參觀遊客。今年以《城裡的月光》為主題，燈區有超過50組國內外知名藝術家的聲光裝置藝術作品。

警方今年全面啟動周邊道路交通疏導及安全維護工作，實施5大交通疏導管制措施：行人徒步區管制路段：1、鹽水區行昌路(橋南街至中山路)。2、鹽水區橋南街(南門路紅磚廣場至康樂路)。3、鹽水區康樂路(橋南街至中山路)。

管制時段為14日至2月12日，每日16時起至24時止。以上路段、時段禁止路邊臨時停車。執行公務車輛、管制區內居民車輛持通行證出入例外。燈區周邊道路視交通狀況，管制車輛改道。警方表示，相關詳細管制訊息請關注「臺南市政府警察局新營分局」FB粉絲團。