神準(3558)2022年前三季每股已經大賺15.08元，寫下史上最佳紀錄，若無意外，應該就是為去年網通獲利王，獲利上看逾2股本，神準今(14)日舉辦尾牙，董事長蔡文河表示，相信不久後神準就可以擠身ABC公司，即營收達美元10億規模的A Billion Company，他也定調，2023年神準要拚「穩健中繼續成長」!

蔡文河表示，神準去年受惠網通產業大好，連網需求在疫情下急速升溫，居家上班成為主流模式，帶動神準智能網路、無線網路等業績火熱，且因為2021年網通廠苦受缺貨之苦，在2022年舒緩後，帶動出貨大增，也使得神準去年營運動能強勁。

神準2022年前三季每股已經大賺15.08元，寫下史上最佳紀錄，蔡文河表示，期望在不久後，神準就可以擠身「A Billion Company(營收美元10億規模)」。

展望2023年，蔡文河表示，以現在看到的狀況來說，大型企業支出還是很強勁，企業對於網路、資安等升級還在高峰期，且接下來因為WFH(居家辦公)會成為一種常態，故升級潮不會停下來，會持續驅動網通產業需求，且該趨勢會一直走到2024年，換言之，今年成長動能儘管不會像2022年一般強勁，但還是會維持在一定水準，神準定調2023年要「穩健中繼續成長」，毛利率也是希望可以維持。另外，也看好今年家用AIoT(智慧物連網)業務成長可以期待，目前無線網路、藍芽已經連結到Sensor端，應用包括門禁管理、人臉辨識等。

至於400G產品，蔡文河談到，神準在400G產品目前也開始出貨，但目前客戶數不多，畢竟白牌交換器要走入資料中心市場還是不容易，但現在看到400G產品和5G技術的整併會是一個契機，在2023年、2024年有機會看到。

蔡文河表示，神準去年代工占比營收約93%，自有品牌約7%，今年自有品牌推出網路安全產品，目前已經出貨，市場反應不俗，今年希望自有品牌占比可以成長一倍。營收占比上，神準去年無線網路產品占43~44%，有線網路占44~45%，其他產品(AIoT、電源管理)約占比10%，今年希望其他產品部份營收可以倍增，如此一來，也可以帶動整體營收進一步成長。