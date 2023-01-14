去年九合一選舉民進黨大敗，掀起一波檢討聲浪，為廣納民眾意見，綠營立委莊競程14日舉行「理性問政、傾聽民意」座談會，約有300名支持者到場，許多人對未來感到憂慮，更有支持者認為，民進黨立委高嘉瑜說真話卻被圍剿，難道黨內已經變成一言堂？

莊競程表示，中央宣布普發6000元政策，發的是稅收紅利，因科技業表現超出預期，使得稅率收取提高，卻被外界誤導為該筆款項是向人民超收的稅收；舉辦這場座談會的目的，是希望中央能真正聽到基層的聲音，2022敗選顯示民進黨必須更努力。

對於許多支持者對民進黨的未來感到憂心，莊競程強調，會彙整座談會中民眾的意見，未來向新當選的主席賴清德報告，盼在未來選舉中，讓民眾看到更好的民進黨。

台中市議員曾朝榮、謝家宜、陳俞融表示，民意代表扮演政府與民眾間的溝通橋梁，必須走入基層，傾聽真正的民意，透過一次次交流討論，盼了解選民的看法，也呼籲支持者團結起來，並於15日黨主席選舉投下神聖一票。

參加座談會的支持者提出各項看法，更有人認為，高嘉瑜屢屢發表與黨內相反意見，她說真話卻遭到圍剿，難道民進黨已成為一言堂？另也有人提到司法應進行全面大改革、數位不應針對抖音亂象提出具體處理辦法，及政府對公車撞死母子的事件應提出有效處理作為。